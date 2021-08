Afghanistan : Sous la pression, Londres accepte de faire évacuer des chiens et des chats

Le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a annoncé mercredi qu’il autoriserait l’évacuation aérienne de Kaboul de chiens et chats recueillis dans un refuge par Paul Farthing, un ex-membre de la Marine royale qui a affrété un avion pour évacuer son personnel afghan et ses animaux.

«S’il arrive avec ses animaux, nous chercherons un créneau pour son avion», a tweeté Ben Wallace à propos de Paul Farthing, un ancien soldat qui a ouvert un refuge pour chiens et chats à Kaboul et veut à présent en faire sortir quelque 140 chiens et 60 chats ainsi que ses employés afghans et leurs proches.