Sortie ciné : Sous le charme des Madrigal

«Encanto», soixantième classique d’animation de Disney, est un régal.

Pour son soixantième classique, Disney frappe fort avec un véritable enchantement (c’est le sens du titre, «Encanto»). En son cœur, une smala, les Madrigal, qu’un sortilège protège depuis des décennies. Tous les enfants de l’aïeule Alma ont un don. Tous? Non, pas la jolie Maribel. Est-ce dramatique? Maléfique? Rien de cela, puisque tous les dons ne sont pas des cadeaux, ni visibles… Dans une sarabande de couleurs et de chansons servie par un graphisme impeccable, «Encanto» réussit à faire paraître inédit le fonds de commerce de Disney. Il brode sur le thème de la famille, évite la mièvrerie en même temps que les bluettes, met une fois de plus des femmes dans les rôles principaux. Et confirme, n’en déplaise à certains, que Disney a toujours été à l’avant-garde dans ce domaine.