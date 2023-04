Sous le charme, les Chinois trouvent  Macron «beau» et «très talentueux»

Un président «jeune», «beau», «au contact facile» et à la position nuancée sur la Chine: dans les rues de Pékin vendredi, les qualificatifs flatteurs ne manquaient pas pour parler d’Emmanuel Macron, qui achève une visite d’État. Une popularité qui contraste avec la forte défiance de l’opinion publique française à son égard, après des mois de tensions sociales autour de la réforme des retraites.

Attablée à un restaurant français du quartier branché de Sanlitun dans la capitale chinoise, Ye Ziyu, 26 ans, espère «davantage de collaboration dans le cinéma» après le séjour de trois jours du président dans le pays. «Pour la plupart des filles et des jeunes Chinois, la première chose qu’ils connaissent de Macron, c’est son histoire d’amour avec sa femme» Brigitte, souligne-t-elle aussi, le trouvant par ailleurs «beau».

Car au-delà de l’aspect politique, c’est surtout le caractère du président qui semble séduire. «Le style d’Emmanuel Macron plaît aux Chinois. Il a le contact facile. C’est aussi quelqu’un qui va au bout de ses idées», juge Yue Liang, 34 ans, un Pékinois au physique svelte et habillé d’un sweat noir.

«C’est un président jeune et énergique, très actif pour mener des réformes sur plusieurs sujets» en France, dit-il, espérant que Pékin et Paris «collaborent davantage en matière de technologies, d’environnement» et «contre le réchauffement climatique».