Royaume-Uni : Sous le choc, le Parlement britannique rend hommage au député tué

Des centaines d’élus se sont ensuite rassemblés à l’église St Margaret, à l’abbaye de Westminster, pour honorer la mémoire du politicien poignardé vendredi.

Les députés, qui s’étaient auparavant recueillis lors d’une minute de silence, sombrement vêtus et en rangs serrés, ont unanimement salué un homme «de conviction», Brexiter dans l’âme et fervent catholique, dont la gentillesse dépassait les clivages partisans.

Un homme «engagé et droit»

L’archevêque de Canterbury, Justin Welby, a salué un homme engagé et droit, qui avait «gagné l’admiration et l’affection de toutes parts, qu’elles soient ou non d’accord avec lui sur le plan politique. Le service public en politique est un sacrifice qui devrait être honoré et respecté, même quand les divergences d’opinions sont très profondes», a-t-il ajouté, appelant les députés à poursuivre leur engagement.