FOOTBALL - Sous le regard de Federer, Bâle poursuit sur sa lancée

Quatre buteurs différents

Dans un match marqué par le retour de la Muttenzkurve suite à la fin de la grève larvée que les ultras effectuaient depuis le début de la saison, Bâle a connu une première alerte (10e, tir de Pauljevic repoussé par Lindner) avant d’ouvrir la marque au terme d’une action entamée par Stocker, prolongée par Esposito et terminée par Males, lequel devait exploiter le déli c at service – un centre de l’extérieur du pied – du joyau italien (21e). Sans forcer leur talent, les hommes de Patrick Rahmen parvenaient à doubler la mise dans les arrêts de jeu de la première période. Suite à un service de Cabral, Stocker effaçait son défenseur avant de se retourner pour frapper en pivot dans l’angle opposé. On retrouvait là les mêmes buteurs qu’à Budapest mais dans l’ordre inverse.