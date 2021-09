Paris : Sous l’effet de gaz hilarant, elle sème le chaos sur les Champs-Elysées

Une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et percuté cinq piétons, mardi soir sur la célèbre avenue. Trois personnes sont dans un état critique.

Un grave accident de la route est survenu mardi soir sur les Champs-Elysées. Vers 21h, la conductrice d’une Smart qui était arrêtée à un feu rouge a démarré en trombe et foncé sur le terre-plein situé en haut de l’avenue, près de l’Arc de Triomphe. Son pied aurait glissé du frein et se serait bloqué sur l’accélérateur. La voiture s’est alors soulevée et est retombée violemment sur quatre passants, relate «Le Parisien». L’un d’entre eux a même été traîné sur plusieurs mètres.