Afrique du Sud : Sous les 50% aux municipales, l’ANC réalise son pire score électoral

L’ANC a enregistré jeudi son pire score depuis la fin de l’apartheid en passant pour la première fois sous la barre des 50% à un scrutin

«Pas politiquement finis»

«Nous ne sommes pas politiquement finis», a martelé devant la presse le chargé des élections au parti et ministre des Transports, Fikile Mbalula. Mais dans les rangs des fidèles, ils sont de plus en plus nombreux à arrêter de clamer voir couler dans leurs veines «un sang noir doré et vert», les couleurs de l’ANC. Même dans son fief du Kwazulu-Natal, le parti a perdu le contrôle avec 41,4% des voix.