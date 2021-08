Cinéma - Sous les étoiles de Locarno

Moins glamour que Cannes? Sans doute. Plus accessible? Carrément! Le Festival de Locarno reprend ses quartiers autour de la Piazza Grande. Ce mercredi soir, pour l’ouverture, John David Washington (star de « Tenet ») et Vicky Krieps (actuellement à l’affiche de « Old ») présenteront le thriller policier «Beckett», qui sortira ensuite sur Netflix le 13 août. Attention, gros orages en prévision!

Celles et ceux qui descendent au Tessin pourront aussi croiser Gaspar Noé et Alex Lutz qui viendront pour «Vortex» (projection dimanche 8 août). Les séances sont accessibles à tout le monde: il suffit d’acheter son billet en avance sur le site du Festival. Il faudra bien sûr porter le masque dans les salles, tandis que le certificat Covid ou une preuve de test seront obligatoires pour accéder aux séances sur la Piazza Grande. Parmi celles-ci, ne manquez pas «Free Guy» et les folles aventures de Ryan Reynolds. Si vous êtes branchés grands classiques, «Terminator» et «Heat» seront aussi projetés en plein air. Du 4 au 14 août