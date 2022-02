Brésil : Sous les montagnes boue, les secours ont découvert de nouveaux corps

Samedi, le bilan des inondations et glissements de terrain à Petropolis, au nord de Rio, est passé à 138 morts. Les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants.

Coups de sifflet pour réduire la population au silence

Plus de 500 pompiers, avec des hélicoptères, des pelleteuses et des chiens renifleurs restent mobilisés, même si les chances de retrouver des survivants sont de plus en plus minces. Dans le quartier d’Alto Serra, où près de 80 maisons ont été englouties par une coulée de boue, des secouristes ont transporté dans la matinée deux corps dans des sacs mortuaires.