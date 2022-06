Genève: Sous-locataires clandestins «sous muselière»

«Des sous-locataires clandestins, ce sont des sous-locataires sous muselière», a asséné mardi la présidente du tribunal correctionnel de Genève en énonçant le verdict du procès d’un couple de marchands de sommeil. La femme et son mari ont été respectivement reconnus coupables d’usure par métier et de complicité d’usure, ainsi que d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et de complicité. La principale prévenue a écopé de deux ans et demi de prison avec sursis partiel et de 100 jours-amende, avec sursis complet. Son époux, condamné pour avoir été son complice, mais sans l’aggravante du métier, se voit infliger une peine de 180 jours-amende avec sursis.