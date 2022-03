Sous-location illégale à Paris sur Airbnb: il doit payer plus de 200’000 francs

Justice en France : Sous-location illégale sur Airbnb: il doit payer plus de 200’000 francs

Un locataire avait outrepassé ses droits pour se faire de l’argent sur le dos des propriétaires du studio qu’il louait sur la plateforme communautaire. Il va devoir passer à la caisse.

Bien mal lui en a pris. Un homme doit rembourser plus de 221’000 euros (ndlr: environ 227’000 francs) à ses bailleurs, selon une décision du Tribunal judiciaire de Paris que «Le Figaro» s’est procurée dernièrement. Le locataire n’avait pas demandé l’accord des propriétaires, comme l’oblige la loi (article 8 de la loi du 6 juillet 1989), pour sous-louer leur studio de 30 m 2 dans le VI e arrondissement de Paris.

«Cette affaire démontre que la sous-location illégale constitue une véritable activité commerciale», a dénoncé Me Jonathan Bellaïche, l’avocat des propriétaires. Dans le détail, l’accusé a sous-loué le bien illégalement à 329 reprises et a encaissé plus de 198’000 euros entre le 29 décembre 2016 et le 21 décembre 2020, selon les relevés de transactions fournis par Airbnb. Ce n’est qu’en juin 2020 que les bailleurs ont découvert le pot aux roses, alors qu’une clause interdisant la sous-location des lieux avait été notifiée au locataire indélicat.