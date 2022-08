Fribourg: Sous pression, le Conseil d’Etat va réexaminer le salaire des anesthésistes

Pour le personnel de l’Hôpital fribourgeois (HFR), c’est une demi-victoire. Mardi, le Conseil d’État a demandé à la Commission d’évaluation et de classification des fonctions de réexaminer la possibilité d’augmenter les infirmiers spécialisés en anesthésie. Cette décision fait suite au tollé suscité le 4 juillet dernier, quand le gouvernement a annoncé que les infirmiers urgentistes et des soins intensifs passeraient à la classe 20, au lieu de la classe 19, oubliant au passage les anesthésistes qui eux devaient demeurer au même salaire.

«Les infirmiers experts en anesthésie avaient alors saisi l’organe de conciliation et d’arbitrage et voté, le 11 juillet, un préavis de grève à partir du 1er septembre, si le Conseil d’État ne revenait pas sur sa décision. La séance de l’organe de conciliation et d’arbitrage est prévue ce jeudi, 25 août, à 14h», rappelle Gaétan Zurkinden, secrétaire régional du Syndicat des services publics (SSP).