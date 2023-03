Plan climat: Sous pression, l’UE assouplit l’interdiction des moteurs thermiques

Berlin avait stupéfié ses partenaires européens début mars en bloquant au dernier moment un règlement prévoyant de réduire à zéro les émissions de CO 2 des véhicules neufs, imposant de fait les motorisations 100% électriques à partir du milieu de la prochaine décennie. Ce texte avait déjà fait l’objet en octobre d’un accord entre Etats membres et négociateurs du Parlement européen, avec le feu vert de l’Allemagne, et avait été approuvé mi-février par les eurodéputés réunis en plénière.