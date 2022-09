France voisine : Sous protoxyde d’azote, il tente de fuir la police avec une Fiat 500

Freinages d’urgence, contresens

Lors de sa course, le fuyard a multiplié les infractions: freinages d’urgence pour bloquer le véhicule de police et contresens. Après 10 minutes de course-poursuite, la Fiat 500 a fini par percuter une auto ainsi que celle des forces de l’ordre. Les deux occupants ont alors abandonné leur véhicule en pleine voie pour s’enfuir à pied. C’est finalement dans l’impasse du Solaret que le conducteur a pu être interpellé, à 4h05, non sans s’être violemment opposé à son arrestation. Un test salivaire a révélé qu’il était sous l’emprise de stupéfiants. La fouille du véhicule a permis de retrouver trois bonbonnes de protoxyde d’azote. Le jeune homme était également sous le coup d’une interdiction de paraître à Annemasse, et circulait sans permis.