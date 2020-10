Côte d’Ivoire : Sous tension, Ouattara brigue un troisième mandat

L’élection présidentielle ivoirienne devrait permettre au président Alassane Ouattara d’obtenir un troisième mandat malgré de nombreuses controverses.

Trente morts

«Pas d’élection sans tension»

«Il n’y a pas de période électorale sans tension», a souligné Alassane Ouattara dans un entretien à l’AFP, alors que les deux principaux opposants en lice, Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’Guessan, ont appelé au «boycott actif» du «processus électoral» et n’ont pas fait campagne.

«Pourquoi ça manquerait de légitimité? Rien ne dit dans le code électoral qu’on doit être quatre candidats. J’aurais souhaité avoir Bédié et Affi N’Guessan pour les battre à nouveau», a ajouté le président, qui vise une victoire dès le premier tour et s’appuie sur son bilan économique.

«Ouattara a perdu son aura»

Deux poids lourds politiques vivant à l’étranger, l’ancien président Laurent Gbagbo, 75 ans, et l’ex-chef de la rébellion et ancien Premier ministre Guillaume Soro, 48 ans, ont eux été disqualifiés par le Conseil constitutionnel, au grand dam de leurs partisans.

La colère, «je la comprends et je la partage. Pourquoi veut-on faire un troisième mandat? Il faut qu’on respecte ce qu’on écrit, ce qu’on dit (Si on écrit une chose et qu’on fait une autre, on assiste à ce qui arrive aujourd’hui», a estimé Laurent Gbagbo, qui attend en Belgique un éventuel procès en appel devant la Cour pénale internationale après avoir été acquitté en première instance.