États-Unis : Sous tutelle depuis 2008, Britney Spears s’adresse à un tribunal de Los Angeles

La pop star américaine actuellement sous tutelle tentera de convaincre la justice de remplacer son père par la tutrice professionnelle, qui cogère actuellement son cas avec ce dernier.

L’intérêt pour la saga judiciaire et psychiatrique de Britney Spears a été relancé récemment par la diffusion d’un documentaire, qui explore la dégradation de la santé mentale de la star et son traitement médiatique. (Photo Patrick T. FALLON / AFP)

Sous tutelle depuis 2008 à la suite de troubles psychologiques, la chanteuse Britney Spears va mercredi prendre la parole devant le tribunal de Los Angeles et devrait s’exprimer sur les dispositions de cet accord judiciaire qui la prive d’une grande part de son autonomie, aussi bien financière que dans ses choix personnels.

La star, comme les autres protagonistes du dossier, ne devrait pas physiquement être présente et s’exprimera via une liaison internet lors d’une intervention qui pourrait se dérouler à huis clos. «Britney veut s’adresser au tribunal directement», avait lancé lors d’une précédente audience Samuel Ingham, l’avocat commis d’office de Britney Spears.

Ces dispositions ont été vivement contestées ces dernières années et l’avocat de Britney Spears a récemment demandé au tribunal de remplacer Jamie Spears par la tutrice professionnelle, qui cogère actuellement son cas avec son père. Samuel Ingham a déjà affirmé que la chanteuse avait «peur de son père» et Britney Spears pourrait vouloir formuler mercredi de vive voix ses craintes et ses demandes devant la juge Brenda Penny.