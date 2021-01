France : Sous une pluie glaciale contre la loi sur la «sécurité globale»

Des milliers de manifestants ont clamé, samedi dans plusieurs villes françaises, leur opposition à la proposition de loi pénalisant la diffusion malveillante d’images de policiers en intervention.

Ils ne désarment pas : les opposants à la proposition de loi «sécurité globale», qui pénalise notamment la diffusion malveillante d’images de policiers en intervention, ont de nouveau manifesté samedi à Paris et dans plusieurs villes françaises.

Dans la capitale, un cortège de plusieurs milliers de personnes a défilé sous une pluie neigeuse en direction de la place de la Bastille, derrière une banderole réclamant le retrait de ce texte, scandant «police partout, justice nulle part» et «état d’urgence, Etat policier, on nous empêchera pas de manifester!».

Les forces de l’ordre sont intervenues pour empêcher la tenue d’une rave party non déclarée à proximité de la manifestation, selon la préfecture de police de Paris.

Hans Lucas via AFP

La marche s’est également déroulée samedi à Nantes à l’appel de l intersyndicale de Loire-Atlantique et de divers collectifs pour demander la suppression de la loi «sécurité globale».

Hans Lucas via AFP

Dans plusieurs villes, des fêtards de la mouvance des «free parties» avaient décidé de rejoindre le mouvement, pour dénoncer la «répression disproportionnée» lancée après une rave à Lieuron (Bretagne) qui a réuni 2400 personnes au Nouvel an.

Hans Lucas via AFP

«L’Etat assassin»

Dans toute la France, ces manifestations ont rassemblé 34’000 personnes selon la police, et 200’000 selon les organisateurs, ont indiqué à l’AFP le ministère de l’Intérieur et le syndicat SNJ-CGT.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a par ailleurs fait état de «75 personnes interpellées dont 24 à Paris» et «12 policiers et gendarmes blessés».

«Nos policiers et nos gendarmes ont été une nouvelle fois au rendez-vous pour encadrer les manifestations et interpeller systématiquement ceux qui étaient venus pour casser», a-t-il commenté.

Près de 80 rassemblements «pour le droit à l’information, contre les violences policières, pour la liberté de manifester et contre la surveillance de masse» étaient prévus dans le pays.

«Les enjeux sont majeurs»

Ces «marches des libertés» se déroulaient à l’appel d’une coordination qui regroupe des associations comme La Ligue des droits de l’Homme et Amnesty, ainsi que de nombreux syndicats et associations, de journalistes et réalisateurs notamment.