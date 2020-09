Cette entreprise de pompes funèbres, basée à Poza Rica (dans l’est du Mexique), a confectionné un produit qui contentera les plus grands fans du Clúb América: un cercueil aux couleurs de leur équipe favorite.

«Parce que rien n’est impossible! Quoi que demande le client. Nous travaillons jour après jour pour offrir à votre être cher sa dernière volonté avec amour. Sans offenser les tiers et avec respect, nous partageons le cercueil de l’América uniquement dans le funérarium Ramirez», écrit l’entreprise sur sa page Facebook.

Le tout accompagné des images de l’objet. Le logo du club mexicain, l’un des plus mythiques d’Amérique du Sud, figure en grand sur le devant et à l’intérieur du cercueil. Celui-ci est entièrement peint en bleu et jaune, les couleurs traditionnelles de l’América.