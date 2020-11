Suisse : Soutenir le commerce local, mais pas seulement

La plateforme Locishop.com a éte lancée ce mercredi. Elle a pour but de mettre en relation des producteurs-vendeurs locaux. Ses fondateurs ont des ambitions d’expansion mondiale.

La plateforme Locishop.com, lancée mercredi, a pour but de mettre en relation des producteurs-vendeurs locaux et des consommateurs qui recherchent des produits en circuits courts.

La plateforme se veut communautaire: tout le monde, et pas seulement les propriétaires, peut ajouter un locishop (shop veut dire «magasin» en anglais et loci «de la place» en latin). Le propriétaire peut ensuite prendre le contrôle de ce locishop et y ajouter des photos et des produits. L’utilisation de la plateforme est gratuite, indiquent mercredi les fondateurs dans un communiqué.