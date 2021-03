La gauche et le PDC, à l’origine de la motion, appellent le Conseil d’État à changer la politique actuelle «qui consiste à contrôler et à punir avant d’aider et de soutenir». Ils souhaitent que les exigences envers les personnes au chômage soient mieux adaptées aux réalités économiques et sanitaires, que les sanctions infligées depuis le début de la crise soient annulées et remboursées et demandent au Conseil fédéral de prolonger de six mois la durée des indemnités et des délais-cadres. Conseiller d’État chargé de l’emploi, Mauro Poggia estime que l’OCE fait déjà preuve de discernement et a adapté le nombre de recherches demandées à la situation du moment.