Echichens (VD) – Soutien à l’Ukraine: un élan de solidarité amorcé par les tous petits

En Suisse et dans le monde, nombreux sont ceux qui se mobilisent pour venir en aide aux civils affectés par la guerre en Ukraine. Une initiative vaudoise est toutefois particulièrement touchante, dès lors qu’elle a pris forme au sein d’une classe de 1re et 2e année, soit des enfants âgés de 4 et 5 ans. «Leur maîtresse a trouvé les bons mots pour leur expliquer ce qu’est la guerre ou la paix. Puis, les enfants ont eu envie d’aider à leur échelle», explique la maman d’un élève.