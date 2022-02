Suisse – Soutien au contre-projet à l’initiative pour les glaciers

«Pas assez ambitieux»

L’Association pour la protection des Alpes, Initiative des Alpes, regrette la décision de la CEATE-N et que cette dernière «n’ait pas le courage de mettre fin à l’utilisation des combustibles fossiles à partir de 2050». Pour l’Association, le projet du Conseil fédéral «n’est pas assez ambitieux». «L’Initiative des Alpes demande un engagement clair en faveur de l’abandon de l’utilisation des énergies fossiles et un soutien explicite à la région alpine qui est très touchée par le dérèglement climatique», explique Christophe Clivaz, conseiller national et membre du Conseil des Alpes. Pour lui, il est nécessaire que le contenu du texte de l’initiative se retrouve dans le contre-projet. «Si le Conseil national suit la CEATE-N et rejette l’initiative, le contre-projet indirect doit contenir des mesures concrètes et efficaces qui tiennent compte de la crise climatique», conclut-il