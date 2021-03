Afin de soutenir les artistes et les acteurs de la culture dont l’activité est mise à mal en raison de la crise sanitaire, le Canton de Vaud a mis en oeuvre un dispositif de soutien baptisé Bourse de recherche et de développement artistique. Dans un communiqué, il annonce qu’au vu du nombre et de la qualité des projets de recherche reçus, ainsi que de l’aspect extraordinaire de la situation, le montant initialement dévolu à cette action (3 millions) a été doublé et porté à 6 millions de francs. Ainsi, 470 artistes vont recevoir d’ici à la fin du mois de mars des bourses de 10'000 à 20'000 francs leur permettant de poursuivre leur travail de réflexion et de recherche. La musique et les arts plastiques sont les domaines les plus soutenus, représentant chacun près de 21% des bourses. Viennent ensuite les arts visuels (18,5%), le théâtre (16,6%), les pluridisciplinaires (12,3%), la danse (6%), puis la littérature (3,8%).