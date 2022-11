Vaud: Soutien aux jeux vidéo: place à l’apocalypse, la fantaisie et l’horreur

Le jeu «Don’t be Estranger» se focalise sur le passage entre l’enfance et l’adolescence, dans un environnement basé sur les codes du cinéma d’horreur et fantastique. Naraven Games Sàrl

Trois projets de jeux vidéo viennent d’être primés pour un montant de 50’000 fr., annonce le Canton de Vaud. Celui-ci a reçu en août neuf dossiers présentant des créations numériques. Le studio de Naraven Games, déjà primé en 2019, ainsi que Sunnyside et Digital Kingdom ont été sélectionnés jeudi et se partageront ainsi le montant versé par le Canton. Pour cette quatrième édition de soutien aux structures vaudoises actives dans la création et la diffusion de jeux vidéo, les vainqueurs figurent «parmi les plus importants en Suisse», estime Nicolas Gyger, responsable du Service des affaires culturelles.

Selon le jury, composé d’experts du domaine, le niveau atteint cette année n’a jamais été aussi élevé. Les trois jeux mettent en lumière des mondes postapocalyptiques, parfois d’horreur et fantastiques, particulièrement dynamiques.

Des critères et univers de tendance

Un tel soutien aux œuvres numériques et innovatrices est inédit dans le canton de Vaud, rappelle Nicolas Gyger. Si les critères récompensent la qualité, notamment esthétique des jeux, mais aussi leur professionnalisme et leur potentiel de réussite, le jury ne peut laisser de côté les scénarios des productions: «Si on est trop sélectif en laissant de côté les jeux violents, on risque de se retrouver uniquement avec des jeux de niche, qui ne correspondent pas aux demandes du marché», explique le responsable.

Le jeu «Swordship2» sortira sur PC et consoles le 5 décembre 2022. Digital Kingdom Sàrl