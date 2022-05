Berne : Soutien de la Confédération aux adoptés du Sri Lanka

Entre 1970 et 1990, près de 900 enfants du Sri Lanka ont été adoptés en Suisse. Ils recherchent leurs origines et Berne va les aider dans leurs démarches.

Les choses bougent. Le Conseil fédéral et les Cantons participeront à un projet pilote destiné à soutenir les personnes adoptées en provenance du Sri Lanka dans la recherche de leurs origines. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP), le conseiller d’État Fredy Fässler, président de la Conférence des directrices et directeurs des Départements cantonaux de justice et police, et Sarah Ineichen, présidente de l’organisation Back to the Roots, ont signé une convention en ce sens ce lundi à Berne.