Jura : Soutien de l’Armée prolongé, mais quarantaines raccourcies

Le Gouvernement a décidé de mettre en place une série de mesures pour faire face à l’augmentation des cas de coronavirus.

Près de la moitié des éligibles ont reçu un rappel

De son côté, l’Armée a également confirmé qu’elle maintenait son engagement pour la vaccination. Le centre de la Halle des expositions à Delémont continuera de fonctionner jusqu’au 23 janvier. La présence des soldats durant le mois décembre a contribué à administrer une vaccination de rappel à plus de 15’000 personnes, soit 42% des éligibles. La possibilité pour les Jurassiens de se faire tester à Reconvilier (BE) est prolongée d’une semaine, à savoir jusqu’au 7 janvier.

De plus, comme dans le canton de Vaud, les quarantaines seront réduites à sept jours au lieu de dix sans obligation de faire un test. Et ce, dès lundi. Les personnes vaccinées (deuxième dose ou booster) ou guéries depuis plus de 4 mois, ayant été en contact étroit avec un malade, seront également soumises à une quarantaine. Une grande différence subsiste toutefois, Vaud a limité les quarantaines aux personnes vivant en ménage ou ayant eu des contacts intimes avec une personne malade. Pas le Jura.