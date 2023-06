Nicaragua: Soutien des USA aux Contras: Managua exige des dédommagements

Le ministre des Affaires étrangères nicaraguayen, Denis Moncada, a remis une lettre au secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres dans laquelle il soutient que Washington a «une dette historique» envers Managua, qu’il a chiffrée à plus de 12 milliards de dollars.

Le 27 juin 1986, la CIJ de La Haye avait condamné les États-Unis pour les dommages causés par les «activités militaires et paramilitaires» menées dans le pays d’Amérique centrale pour déstabiliser le gouvernement sandiniste, et notamment pour avoir miné des ports et des installations pétrolières.