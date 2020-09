Votations de novembre : Soutien élargi à l’initiative sur les multinationales

Plus de 350 politiciens de droite approuvent le texte qui veut obliger les sociétés basées en Suisse à respecter les droits humains et les standards environnementaux.

L’initiative pour des entreprises responsables a été déposée en octobre 2016. Plus de 80 associations et de nombreuses personnalités à l’instar de l’ancien conseiller aux Etats Dick Marty (PLR/TI) soutiennent le texte.

L’initiative pour des entreprises responsables est aussi soutenue à droite. Plus de 350 politiciens PBD, PDC, PEV, PLR, PVL et UDC approuvent le texte qui veut obliger les sociétés basées en Suisse à respecter les droits humains et les standards environnementaux.