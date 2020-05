Coronavirus

Soutien fédéral: les crèches doivent patienter

Les institutions d'accueil extrafamilial touchées par la pandémie seront soutenues. Une ordonnance sur ce sujet sera édictée d'ici le 20 mai.

Les crèches et autres institutions d'accueil extrafamilial touchées par la pandémie de coronavirus seront soutenues à hauteur de 65 millions de francs.

Les crèches et autres institutions d'accueil extrafamilial touchées par la pandémie de coronavirus seront soutenues à hauteur de 65 millions de francs. Elles devront toutefois patienter encore un peu.

Le gouvernement édictera une ordonnance sur le sujet d'ici le 20 mai seulement. Le texte sera cependant rétroactif au 17 mars et valable pendant six mois. Le Conseil fédéral avait refusé d'intégrer les crèches à son train de mesures visant à atténuer les effets de la crise due au Covid-19. L'accueil extrafamilial est, selon lui, uniquement de la compétence des cantons et des communes.