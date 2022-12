Lausanne : Soutien financier aux sans-abri et aide alimentaire pour les démunis

Le Législatif lausannois va poursuivre, mercredi soir, le débat sur les 2’080’449’000 de francs du budget 2023 de la capitale vaudoise. Les 81’249’000 millions de francs de déficit continuent de diviser la droite et la gauche. En attendant, à quelques encablures de la saison hivernale, le sans-abrisme a été au centre des échanges mardi soir. Un amendement des Verts soutenu notamment par les socialistes a préconisé le renforcement des moyens financiers dédiés à l'hébergement d'urgence en hiver jusqu’à la saison 2023-2024. Appuyée par 61 oui contre19 non et 5 abstentions, cette proposition va engendrer une rallonge financière de 200’000 francs.

Pas de sous pour Jean Dutoit

Un autre montant additionnel a été ajouté au budget pour «faire face à la précarité croissante à Lausanne». L’amendement de Pierre Conscience (EàG) se traduira par une enveloppe supplémentaire de 150’000 fr allouée à la Centrale alimentaire de la région lausannoise. Cette proposition de «coup de pouce aux plus démunis» a recueilli 58 oui, 17 non et 8 abstentions. En revanche, l’amendement Manon Zecca (EàG) pour un soutien financier public au Collectif Jean Dutoit à hauteur de 50’000 fr a été écarté par 46 non contre 21 oui et 16 abstentions. L’UDC a notamment soutenu qu’il n’était pas question que la ville subventionne un collectif qui «traîne un historique en matière de trafic de drogue ».