Cressier (NE) : Soutien financier et technique du Canton après les inondations

Alors qu’un bataillon de l’armée est à l’œuvre pour sécuriser le terrain, les autorités réfléchissent à demain.

Après s’être rendu à Cressier (NE) au lendemain des inondations, le 23 juin au matin, le Conseil d’État neuchâtelois a rencontré le 25 juin les autorités locales, ainsi que celles d’Enges, pour faire un nouvel état des lieux et mettre en place un dispositif d’appui technique et financier. Ainsi, le canton pilotera les travaux de sécurisation et d’assainissement du Ruhaut en amont du village ainsi que ceux concernant le génie rural dans les secteurs d’Enges et de Frochaux.