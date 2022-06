Trafic : Soutien financier fédéral pour fluidifier la mobilité autour des villes

La Confédération annonce soutenir 32 projets de mobilité dans les agglomérations du pays. Elle veut que l’accent soit mis sur les piétons et les cyclistes.

Villes, Cantons et Confédération vont poursuivre leur collaboration pour des projets améliorant la mobilité dans les agglomérations des villes. Le Conseil fédéral a présenté vendredi lesquels elle allait soutenir, en a sélectionné 32 et devrait y consacrer 1,3 milliard de francs sur les six que coûteront leur réalisation.