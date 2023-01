Soutien-gorge: 5 idées reçues à jeter à la poubelle

La semaine dernière, un fait divers a défrayé la chronique en Suisse alémanique. Une élève d’une école hôtelière des environs d’Interlaken a été sommée de porter un soutien-gorge sous son chemisier. Ce sous-vêtement déchaîne les passions et cristallise une bonne part des injonctions sociales faites aux femmes. En un mot, ces quelques centimètres de tissus sont un fantasme. À tel point, que certaines idées reçues lui collent aux baleines. En voici cinq à jeter aux orties.

À la puberté, il limite la croissance des seins

Tout comme les chaussures n’empêchent pas les pieds de grandir à l’adolescence, le soutien-gorge ne limite pas non plus la croissance de la poitrine. Il ne doit pas être trop serré parce que cela cause des pressions désagréables.