L’UE accorde une aide de 140 millions à l’Afghanistan

Cette aide était gelée depuis décembre dernier après la décision des autorités afghanes d’interdire aux femmes de travailler pour les Organisations non gouvernementales (ONG). La Commission indique avoir vérifié au cours des six derniers mois que l’aide humanitaire internationale parvenait bien aux filles et femmes afghanes et qu’elles étaient impliquées «dans tous les aspects» de la fourniture de cette aide.