Messages et visites de soutien

«Un premier soutien psychologique a été apporté à ces employés, et différents organismes ont immédiatement été contactés afin de mettre en place un suivi individuel à leur attention», dévoile Liliane Beuggert. Un message de soutien a aussi été adressé par la direction de l’Ordre judiciaire à l’ensemble des collaborateurs de l’Office des poursuites concerné, et des visites y ont immédiatement été organisées pour aider et s’entretenir avec les collaborateurs et collaboratrices choqués par ce drame. Il leur a aussi été signalé qu’il y avait la possibilité d’organiser un débriefing au sein de l’office pour celles et ceux qui ressentiraient le besoin d’être soutenus.