Troistorrents (VS) : Soutien psychologique mis en place à la suite du décès d’un enfant

Un garçon de 12 ans a perdu la vie à Troistorrents en tombant dans la rivière du village. L’établissement où il était scolarisé a organisé un soutien psychologique.

Un jeune garçon de 12 ans a accidentellement perdu la vie, mercredi après-midi à Troistorrents (VS). Selon le communiqué de la police cantonale valaisanne, deux enfants se sont rendus au bord de la Vièze, la rivière de la Vallée d’Illiez, depuis le village.

Vers 17 h, alors qu’il se trouvait sur un terrain escarpé et non sécurisé, situé géographiquement sous l’école, l’un des jeunes adolescents a glissé et a chuté dans la rivière. Son ami a immédiatement donné l’alarme. Les secours sont intervenus en nombre sur place. Transporté au CHUV de Lausanne, le jeune habitant du village est décédé dans la soirée. Le Ministère public a ouvert une enquête.