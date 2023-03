Vaud : Soutiens ou appel à la démission: les réactions à l’«affaire Dittli» pleuvent

«Fuir fiscalement le canton dans lequel on décide de s’engager politiquement n’est pas digne d’une conseillère d’Etat, qui plus est en tant que ministre des Finances», estime le parti. Dans le parti mère, plusieurs voix en ce sens se sont également élevées, dont celle du président du PS Romain Pilloud qui juge la situation «grave» et déposera une interpellation pour «faire la lumière» sur cette affaire; les Verts lui emboîtent le pas. Pour la conseillère nationale socialiste Ada Marra, on a même affaire ici à une ministre «hors sol» qui «n’aime pas la Suisse», cite la RTS.