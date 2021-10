Los Angeles : Souvenirs hot d’une ex-playmate

Jenna Bentley fait des révélations croustillantes sur une soirée de débauche passée dans le manoir de feu Hugh Hefner, fondateur de «Playboy».

Alors qu’elle n’avait que 18 ans, l’ex-playmate Jenna Bentley s’était retrouvée dans le célèbre manoir du créateur de «Playboy», Hugh Hefner, à Hollywood, pour fêter Halloween. Et l’Américaine, aujourd’hui âgée de 32 ans, en garde un souvenir incroyable. La bimbo, qui était nue lors de cet événement, avait passé quatre heures à se faire couvrir les parties intimes de peinture et de latex. Entourée de nombreux invités triés sur le volet, Jenna a ainsi eu le temps de voir des choses incroyables, dans l’immense propriété. «Chaque personne avait un costume différent et la maison était complètement transformée, confie-t-elle au «Sun», avant de révéler des infos bien plus croustillantes. «Les gens baisaient partout. Dans des grottes, dans la piscine. J’ai même vu un couple le faire dans un champ de citrouilles, raconte-t-elle. Je ne peux pas révéler les noms de ces gens, mais il y avait plein de musiciens et de politiciens célèbres. C’était tellement drôle. Si seulement les murs pouvaient parler.»