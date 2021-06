Miniature - Ils reproduisent le Hong Kong de leur enfance

Hong Kong : «Souvent, elles se mettent à pleurer à la vue de nos maquettes»

A Hong Kong, des modélistes nostalgiques reproduisent la ville d’antan en miniature dans les moindres détails.

Tony Lai et Maggie Chann reproduisent le Hong Kong de leur enfance.

A Hong Kong, au fil des années, les vieux bâtiments laissent place aux gratte-ciel. Pour ne pas laisser ce passé sombrer dans l’oubli, deux maquettistes s’appliquent, avec une infinie précision, à reproduire cet héritage en format réduit. Une fois dans l’atelier de Tony Lai et Maggie Chann, le visiteur est dans une machine à remonter le temps. Dans un coin, il se retrouve au milieu d’une fête foraine, avec ses manèges et sa grande roue. De l’autre, il assiste à la danse du dragon de feu à travers la ville.

Les deux modélistes ont également répliqué avec luxe de détails un immeuble d’habitation, avec du linge aux fenêtres et les légendaires néons qui autrefois éclairaient les rues de l’ex-colonie britannique. Une chose anime ces deux artistes: reproduire le Hong Kong de leur enfance et permettre de faire ressurgir des souvenirs enfouis aux plus nostalgiques.