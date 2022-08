Voyage : «Souvent les voyageurs sont responsables des erreurs»

L’ombudsman des voyages ne chôme pas et constate que bon nombre de problèmes rencontrés avec les compagnies d’aviation viennent des usagers eux-mêmes.

Lors de réservations, mieux vaut contrôler ses données et éviter la moindre faute d’orthographe.

Outre la présence sur internet d’agences de voyages suisses confirmées, des portails étrangers proposent des vols et des hôtels à des prix avantageux. C’est là que la prudence est recommandée. «Sur de nombreuses plateformes, le service à la clientèle est souvent quasi inexistant. L’assistance est généralement nulle», dit-il. Conséquence: des voyages annulés automatiquement, des heures d’attente dans des boucles téléphoniques et des remboursements qui n’arrivent pas, pour ne citer que quelques-uns des problèmes les plus fréquents.