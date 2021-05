Gymnastique en Australie - «Souvent, lorsque nous nous étirions, l'entraîneur avait une érection»

#MeToo : Un rapport éclabousse le monde australien de la gymnastique

Dans une enquête publiée lundi, des athlètes témoignent d’agressions sexuelles, humiliations et tortures physiques dans la pratique de leur sport.

«Le signalement et l’enquête sur les cas de maltraitance, de négligence envers des enfants, de mauvaise conduite, d’intimidation, de harcèlement et d’agression sexuels (…) ne sont pas mis en œuvre» dans la gym, déplore l’AHRC, qui pointe également les négligences médicales et des propos racistes et sexistes à l’encontre des gymnastes.