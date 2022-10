Les conseils des pros : «Soyez flexibles», les pneus d’hiver aussi impactés par la guerre et le Covid

Le prix des pneus d’hiver augmente et la disponibilité de tous les modèles n’est pas garantie. Les professionnels donnent leurs conseils.

Il faudra peut-être mettre la main au porte-monnaie pour changer ses pneus. Photo: 20min/Matthias Spicher

C’est la période des pneus d’hiver qui commence. Or, cette année, ceux qui ont besoin de nouveaux pneus pourraient devoir patienter et payer plus. «Ils sont déjà 30% plus chers que l’année dernière», affirme à «20 Minuten» Oliver Schmid, garagiste à Schaffhouse. Les coûts de l’énergie et du transport ont une influence, mais aussi les matières premières comme le caoutchouc et le noir de carbone, qui provenaient auparavant presque exclusivement de Russie (lire ci-dessous). «En raison des sanctions, les fabricants doivent se tourner vers des régions plus chères», explique Oliver Schmid.

L’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) avertit que la problématique touchera toute la Suisse. «Les garagistes et leurs fournisseurs se sont préparés le mieux possible et ont rempli leurs stocks assez tôt. Pour les consommateurs, il est maintenant recommandé de prendre contact le plus rapidement possible avec le garagiste et de s’informer sur la disponibilité de la dimension de pneu dont ils ont besoin», dit Markus Peter, membre de la direction d’UPSA. Selon lui, la disponibilité de certains modèles n’est pas garantie et «il est utile de se montrer flexible en ce qui concerne la marque».

Impact plus modéré pour le TCS

Du côté du TCS, le tableau est moins noir. «La situation n’est pas critique», relativise son porte-parole Laurent Pignot, qui indique pour sa part que l’augmentation du prix est plus faible que ce que dit le garagiste, notamment grâce au franc fort. Les problèmes concerneraient surtout certains types de pneus, issus de marchés de niche. Et ce n’est pas à cause de la guerre. Pendant la pandémie, les fabricants, qui ont dû tourner par moments au ralenti, ont concentré leur production sur les pneus les plus usuels.

Tous les professionnels cependant s’accordent sur une chose: il faut être intransigeant avec la qualité et ne pas choisir le moins cher au détriment de la sécurité. Le TCS, qui recommande de mettre en route les démarches, rappelle qu’il teste les différents modèles de pneus. «Si vous réfléchissez à la façon dont vous utilisez votre voiture, vous pouvez facilement trouver le bon pneu, car le TCS teste 18 critères et chaque personne trouvera donc un pneu performant dans les critères qui lui correspondent», rappelle Laurent Pignot.

Les résultats des tests du TCS peuvent être consultés sur cette page.

Du noir de carbone de Russie La liste des principaux fabricants mondiaux montre qu’environ 60% du noir de carbone industriel provient de Russie. Il est pourtant indispensable à l’économie, comme l’écrit le magazine «Der Spiegel». Cette matière solide noire et poudreuse, composée en grande partie de carbone, est utilisée en grandes quantités pour la production de pneus. Elle est également utilisée dans les cosmétiques, la construction, les vernis et les peintures murales. L’industrie électrique utilise également le noir de carbone comme additif dans les batteries lithium-ion en raison de sa conductivité élevée.