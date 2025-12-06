La valorisation de SpaceX a doublé et l'entreprise aérospatiale devient la plus précieuse au monde parmi les sociétés non cotées.

Elon Musk prévoyait les premiers vols vers Mars en 2026 et une mission sur la Lune en 2027. AFP

L’entreprise aérospatiale SpaceX d’Elon Musk prépare une vente d’actions sur la base d’une valorisation totale de 800 milliards de dollars (environ 643 milliards de francs), rapportent vendredi soir plusieurs médias, soit la plus élevée au monde pour une société non cotée.

Valeur doublée

Il s’agit du double de la valeur estimée par la compagnie lors de la dernière vente de titres, il y a cinq mois seulement. Le succès de cette opération ferait encore bondir la fortune personnelle du patron de SpaceX, Elon Musk, qui est déjà devenu, début octobre, le premier homme à atteindre les 500 milliards de dollars (environ 402 milliards de francs) de patrimoine estimé, selon le site Forbes. Selon plusieurs médias, l’entrepreneur américain contrôle encore environ 42% du capital de l’entreprise.

Il s’agit d’actions existantes et non d’une augmentation de capital, ces ventes permettant à des sociétés de capital-investissement ainsi qu’aux dirigeants et aux salariés de monétiser leur participation.

Selon le «Wall Street Journal», le directeur financier, Bret Johnsen, a récemment évoqué cette vente d’actions et indiqué que SpaceX étudiait la possibilité d’une entrée en Bourse en 2026. Sollicitée par l’AFP, SpaceX n’a pas donné suite dans l’immédiat.

Fondée en 2002 par Elon Musk, qui en est encore le patron et le principal actionnaire, SpaceX s’est imposée comme un acteur incontournable de l’industrie aérospatiale, avec ses fusées Falcon 9, qui ont déjà effectué des centaines de vols. Outre des satellites, SpaceX a déjà emmené dans l'espace plusieurs équipages d’astronautes à destination de la Station spatiale internationale (ISS), grâce à sa capsule Crew Dragon.

Mars en 2026

Il met actuellement au point une mégafusée, baptisée Starship, qui a déjà réussi plusieurs vols-tests mais affiche un retard conséquent sur son plan de marche. Celui-ci prévoyait de premiers vols vers Mars en 2026 et une mission sur la Lune en 2027.

Avec une valorisation de 800 milliards de dollars (643 milliards de francs), SpaceX dépasserait OpenAI, la start-up d’intelligence artificielle (IA) ayant été évaluée 500 milliards de dollars (402 milliards de francs) lors d’une vente d’actions, début octobre.