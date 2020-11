Espace : SpaceX lancera samedi quatre astronautes vers l’ISS

Trois astronautes américains et un astronaute japonais doivent s’envoler vers la Station spatiale internationale pour une mission de six mois samedi à bord de la capsule Crew Dragon.

Une fusée SpaceX lancera samedi trois astronautes de la Nasa et un astronaute japonais vers la Station spatiale internationale (ISS), une première mission «opérationnelle» de six mois qui concrétise la reprise des vols habités depuis les États-Unis en mai dernier, après neuf ans d’interruption et de dépendance envers la Russie.

Le taxi favori de la Nasa

La fusée décollera samedi à 19 h 49 (01 h 49 suisses samedi) du centre spatial Kennedy, en Floride. L’équipage est composé des Américains Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, et du Japonais Soichi Noguchi. Les prévisions météorologiques sont favorables. L’amarrage à l’ISS est prévu huit heures et demie plus tard, dimanche à 09 h 20 GMT (10 h 20 suisses).