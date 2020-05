Actualisé 23.04.2020 à 08:00

Solidarité

Spaghetti avec Henri Dès, fondue avec Nuria Gorrite

Une trentaine de personnalités suisses s'engagent de façon originale afin de récolter des fonds pour la Chaîne du Bonheur.

de Marine Guillain

Henri Dès, Yann Marguet et Nuria Gorrite ont tout trois pris part à cette démarche solidaire dr

Déguster des vins vaudois et manger une fondue en compagnie de la présidente du Conseil d'État vaudois, Nuria Gorrite, ça vous tente? Peut-être préféreriez-vous des places de concert et une rencontre avec Bastian Baker? Quid d'une chanson composée sur mesure pour vous et chantée par Albert le Vert? Et si vous pouviez obtenir la basse dédicacée de Stève Berclaz, incarné par Vincent Kucholl?

Avec le projet Alors On Donne, 36 personnalités suisses s'engagent en faveur de ceux qui sont le plus touchés par la crise du coronavirus dans le pays. Ouverte mercredi, la vente aux enchères sur ricardo.ch se tiendra jusqu'au 30 avril. Aux internautes d'enchérir sur les propositions qui les tentent le plus, que ce soit une paire de baskets sortie de l'immense collection de Yann Marguet, un cours de biophysique donné par Jacques Dubochet, un morceau de la montgolfière de Bertrand Piccard, un cours de cuisine à l'Ermitage des Ravet ou même des spaghettis à l'orange à savourer chez Henri Dès. Les recettes seront reversées en intégralité à la Chaîne du Bonheur.