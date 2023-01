Chatbot : Sparrow, future réponse de Google à l’IA ChatGPT

DeepMind a confirmé travailler au lancement d’un rival de ChatGPT, intelligence artificielle conversationnelle de la société OpenAI qui fait beaucoup parler d’elle ces dernières semaines. Baptisé Sparrow, le futur chatbot en développement au sein des laboratoires de la filiale d’Alphabet, maison mère de Google, se veut plus prudent et sûr dans ses réponses. Ce chatbot avait été présenté l’année dernière dans un document de recherche comme un «agent de dialogue utile et réduisant le risque de réponses dangereuses et inappropriées».