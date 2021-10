Allemagne : SPD, libéraux et Verts posent les bases d’un futur gouvernement

Les partis se sont mis d’accord à ne pas augmenter les impôts, à relever le salaire minimum horaire à 12 euros ou encore à avancer la sortie du charbon de 2038 à 2030.

De gauche à droite, Annalena Baerbock, coleader des Verts allemands, Olaf Scholz, ministre allemand des Finances, vice-chancelier et candidat du parti social-démocrate SPD à la chancellerie, et Christian Lindner, chef du parti libéral FDP, le 15 octobre 2021, à Berlin.

Rigueur budgétaire

Le centre-gauche et les Verts voulaient introduire davantage de flexibilité sur le sujet pour les années à venir. Mais les Libéraux du FDP, très orthodoxes sur la question, n’ont rien lâché. Les trois mouvements se sont donc mis d’accord pour certes augmenter les investissements dans les années à venir, mais en maintenant le cadre actuel du «frein constitutionnel à l’endettement», qui limite à 0,35% du PIB par an la possibilité de déficit public de l’Allemagne, hors circonstances exceptionnelles. Ce mécanisme est actuellement suspendu, suite à l’impact de la pandémie mais il est donc prévu de le réintroduire.

Pas de hausses d’impôts

Les partis s’engagent durant la mandature à «ne pas augmenter» les principaux impôts comme celui sur le revenu, la TVA ou celui sur les sociétés et à ne pas «introduire de nouvel impôt significatif». Les marges de manœuvre budgétaires pour investir et moderniser l’Allemagne devront donc être trouvées ailleurs. C’est une victoire des Libéraux (droite), qui refusaient tout accroissement de la pression fiscale.

Relèvement du salaire minimum

Climat

Les trois partis veulent «accélérer» la sortie allemande du charbon et l’avancer à 2030 «dans l’idéal», au lieu de 2038, selon l’accord. C’est une exigence des Verts. «Pour respecter les objectifs de protection du climat, une sortie accélérée de la production d’électricité avec du charbon est nécessaire», affirment-ils. Les partenaires prévoient également de revoir «en 2022» la loi sur le climat de l’actuel gouvernement et d’introduire «un programme de protection immédiate du climat» qui touchera «tous les secteurs» économiques.

Europe «plus souveraine»

La politique étrangère n’est abordée qu’à grands traits dans le document préliminaire. Les trois partis disent vouloir «accroître la souveraineté stratégique» de l’Europe, ce qui devrait plaire en particulier à la France, qui a fait de ce sujet une des priorités de sa présidence de l’UE à venir au premier semestre 2022. La relation transatlantique doit rester un pilier central» pour l’Allemagne et l’OTAN doit être un «élément indispensable» de la sécurité du pays. Mais dans le même temps les trois partis souhaitent «une plus grande coopération entre armées européennes» notamment. Avertissement à des pays comme la Pologne ou la Hongrie: ces partis disent en outre vouloir «une UE qui protège à l’intérieur et à l’extérieur ses valeurs et l’État de droit».