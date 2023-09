Après le Net, Frani ELLE se lance sur scène

Frani ELLE se réjouit de monter sur scène pour rencontrer son public. Instagram

Avec plus de 91’000 followers sur TikTok et plus de 41’500 sur Instagram, Frani ELLE cartonne sur les réseaux sociaux depuis 2020. Dotée d’un humour décapant, la drag-queen valaisanne fait rire ses fans avec ses mini-sketchs sur les problématiques des Suisses. C’est bientôt sur scène qu’ils pourront aussi la voir pour son premier «one drag show» intitulé «Bienvenue en Suisse, bienvenue chez nous!» du 17 novembre au 3 décembre 2023 au Théâtre Alizé à Sion (VS) et le 23 mars 2024 au Théâtre de Colombier (NE). «Les gens me connaissent surtout sur le Net. Dans ce spectacle, je vais les faire rentrer dans mon intimité. Ils vont découvrir mon personnage, le job que je fais dans la vraie vie, mon quotidien. Et je vais aussi leur expliquer comment vivre en Suisse, enfin plutôt comment survivre en Suisse!» explique en riant Francesco, de son vrai prénom.

L’artiste, qui garde son âge secret, a hâte de relever ce défi. «Cela fait une année et demie que ça marche bien pour moi sur les réseaux. Certaines de mes vidéos font des millions de vues. De plus en plus de gens me disaient que je devais faire un spectacle. Je me suis dit que c’était l’occasion d’aller à leur rencontre», dit l’humoriste qui a été modèle et maquilleuse avant de travailler dans le domaine bancaire. «Morte de trouille» à l’idée de décevoir ceux qui viendront la voir, elle leur promet «un spectacle de qualité».