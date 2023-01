Phénomène météo: Spectacle coloré à Davos avec la formation de «piliers de lumière»

20min/Lecteur-reporter

Alors que la nuit finissait de tomber, le ciel s’est illuminé de faisceaux lumineux verticaux et colorés, jeudi soir au-dessus de Davos (GR), comme l’a remarqué un lecteur qui se trouvait à quelques encablures du village. Et ça n’avait rien à voir avec le Forum économique mondial, ou presque.

Il s’agit de ce que l’on appelle des «piliers de lumière», informe Josué Gehring, de MeteoSuisse. Le phénomène n’est pas forcément exceptionnel, mais on ne le voit pas tous les jours non plus, car plusieurs facteurs sont nécessaires pour qu’il apparaisse.

20min/Lecteur-reporter

Les lumières de la ville qui montent

Les plus fréquentes et spectaculaires apparitions de ces piliers sont observées dans des latitudes très au nord, au Canada, en Scandinavie ou en Russie. Car il faut d’une part qu’il fasse très froid et d’autre part qu’il n’y ait pas de vent. Des cristaux de glace peuvent alors se former et se trouver en suspension. Les apparitions de ces colonnes lumineuses sont la réflexion de la lumière sur ces cristaux.

Souvent, ces lumières peuvent être celles des activités humaines. Lampadaires, phares de voitures, enseignes lumineuses ou éclairages des bâtiments: les cristaux réfléchissent en plus les couleurs de la source lumineuse d’origine, d’où la variété de couleurs que les colonnes peuvent revêtir.

Du froid, des cristaux et de la lumière, peut-être même un peu plus forte que d’habitude en raison du WEF: ces ingrédients ont permis la formation des piliers. Il n’y avait alors plus besoin que d’humains qui lèvent les yeux et apprécient. Car le phénomène est, souvent, d’une durée éphémère, et peut être plus ou moins visible en fonction de sa localisation et orientation.