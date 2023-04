Ces lampes qui font le show dans la nuit et qui sont bonnes pour les maraîchers

Dans ce contexte, une atmosphère chargée en humidité est indispensable pour que les nuages se colorent. Mais ce show lumineux n’est pas si courant. «Le phénomène observé provient de serres de culture de tomates qui utilisent l’éclairage LED. Celles-ci ne sont pas nombreuses en Suisse. Cet éclairage rouge/bleu n’est utilisé qu’entre deux et quatre heures par jour en hiver, pour compléter le manque de lumière et permettre la croissance des plantes. Il est pertinent dans les serres modernes, qui ont une hauteur sous chéneau d’environ 6 mètres», explique Cédric Camps. Ce chercheur au centre fédéral de compétences Agroscope précise que la région de la Côte compte des exploitations sous serre parmi les plus modernes de Suisse.

Moins d’électricité consommée

Vu la surface colorée, on pourrait imaginer qu’il s’agit d’une installation très puissante et potentiellement énergivore. Or il n’en est rien. «Cet éclairage est 100% utilisable par les plantes, avec une consommation électrique divisée par trois ou quatre par rapport à l’ancienne solution d’éclairage à base de vapeur de sodium», répond le spécialiste en recherche agronomique et agroalimentaire.